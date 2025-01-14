Nijerya'nın Plateau eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Pankshin Yerel Yönetim Bölgesi Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı John Dasar, yaptığı açıklamada, Plateau eyaletindeki düğünden dönenleri taşıyan otobüsün, henüz bilinmeyen nedenle Kano-Barkin Ladi kara yolunda kaza yaptığını belirtti.
Dasar, kazanın ardından çıkan yangında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Trafik Kazası: 19 Ölü - Son Dakika
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