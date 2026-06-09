Nijerya'da Tren Kazası: 4 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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Nijerya'da Tren Kazası: 4 Ölü, 24 Yaralı

09.06.2026 17:03
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Delta eyaletinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Delta eyaletinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Nijerya Demiryolları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Delta eyaletindeki Warri-İtakpe yolunda tren kazası meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazada 4 vagonun devrildiği, 1 vagonun raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazayla ilgili, acil kurtarma ve tahliye operasyonlarının derhal başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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