Nijerya'nın Adamawa eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Adamawa Eyaleti Polis Sözcüsü Suleiman Nguroje, eyaletin Ganye bölgesindeki Dadiri-Tirigali köyünde yağmur yağarken yıldırım düştüğünü belirtti.
Nguroje, tarlada çalışan 6 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.
Olayda 3 kişinin de baygın halde bulunduğuna işaret eden Nguroje, bu kişilerin hastaneye sevk edildiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Yıldırım Düşmesi: 6 Ölü - Son Dakika
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