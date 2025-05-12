Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB), yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda 30 kişi öldü.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) Nijerya ofisinden yapılan açıklamada, İPOB üyelerinin, İmo eyaletinde yolcu taşıyan otobüse saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bölgede, IPOB tarafından zaman zaman saldırılar düzenliyor
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman saldırılar düzenleniyor.
Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine, 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Yolcu Otobüsüne Saldırı: 30 Ölü - Son Dakika
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