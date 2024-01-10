Nijerya\'da Yolcu Teknesi Batması Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Andoni bölgesinde yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Andoni Bölge Başkanı Erastus Awortu, yaptığı açıklamada, bölgedeki nehirde yolcu teknesinin henüz belirlenemeyen nedenle battığını söyledi.

Awortu, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kurtarıldığını kaydetti.