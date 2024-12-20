ABUJA, 20 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'da düzenlenen bir çocuk festivalinde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.
Oyo Eyaleti Polis Sözcüsü Adewale Osifeso, Ibadan'da gazetecilere yaptığı açıklamada an itibarıyla 35 çocuğun "öldüğünün kayda geçtiğini", ağır yaralı 6 çocuğun da tedavi gördüğünü söyledi.
Osifeso, çocuk festivalini düzenleyen 8 kişinin tutuklandığını belirterek, "Dosya, Ibadan'a bağlı Iyaganku'daki Devlet Suç Soruşturma Departmanı'na devredildi. Olayın soruşturulmasına Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlık edecek" dedi.
Çarşamba günü sabah saatlerinde organizatörlerin 5.000 çocuğa para dağıtılacağını duyurmasıyla çocuklar Ibadan'ın Basorun bölgesinde festivalin düzenleneceği liseye girmeye çalışmış ve izdiham çıkmıştı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki Çocuk Festivalinde İzdiham: 35 Ölü - Son Dakika
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