Nijerya'daki Tanker Patlamasında 18 Ölü

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Nijerya'nın güneyindeki Enugu eyaletinde 25 Ocak'ta akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Sözcüsü Olusegun Ogungbemide, yaptığı yazılı açıklamada, Enugu eyaletine bağlı Ugwu Onyeama bölgesinde 25 Ocak'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e çıktığını belirtti.

Ogungbemide, patlamada 13 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yandığını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, ilgili kurumların ülkede tekrar eden petrol tankeri patlamalarını önlemek için tedbirler almalarını istedi.

Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan çeşitli tanker kazalarında 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti.