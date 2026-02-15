Nijerya'dan Yabancı Çatışmalara Uyarı - Son Dakika
Nijerya'dan Yabancı Çatışmalara Uyarı

15.02.2026 22:18
Nijerya hükümeti, vatandaşlarını yabancı silahlı çatışmalara katılmamaları için uyardı.

Nijerya hükümeti, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş bağlamında, Nijerya vatandaşlarının yabancı silahlı çatışmalara yasa dışı şekilde devşirilmesine karşı uyarıda bulundu.

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, yaptığı açıklamada, yabancı çatışmalara katılan Nijeryalıların bunu "kendi riskleriyle" yaptıklarını belirtti.

Tuggar, son dönemde bazı Nijerya vatandaşlarının kazançlı iş, güvenlik görevi, eğitim imkanı veya göç kolaylığı vaatleriyle kandırılarak, çatışma bölgelerine gönderildiğine dair endişe verici vakalarda artış yaşandığını ifade etti.

Bazı kişilerin yanıltıcı vaatlerle askeri hizmet sözleşmeleri imzalamaya zorlandığını, sözleşmelerin yabancı dillerde düzenlendiğini ve yeterli hukuki danışmanlık sağlanmadığını aktaran Tuggar, mağdurların varışlarının ardından seyahat belgelerine el konulduğuna ilişkin iddialar bulunduğunu vurguladı.

Tuggar, Nijeryalıları yabancı silahlı çatışmalara katılım içeren tekliflerden uzak durmaya çağırarak, bu tür faaliyetlerin hayatlarını tehlikeye attığının ve paralı askerlik ile yabancı ordulara katılımı düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edebileceğinin altını çizdi.

Hükümetin gelişmeleri soruşturmak ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere yerel ve uluslararası paydaşlarla temas halinde olduğunu belirten Tuggar, yurt dışındaki Nijerya misyonlarının da konsolosluk gözetimini artırmaları yönünde talimatlandırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

