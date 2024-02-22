Nijerya Hükümeti Kripto Para Borsalarına Erişimi Engelledi - Son Dakika
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Nijerya Hükümeti Kripto Para Borsalarına Erişimi Engelledi

Nijerya Hükümeti Kripto Para Borsalarına Erişimi Engelledi

Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya İletişim Başkanlığı, telekomünikasyon şirketlerine tüm kripto borsa sitelerine erişimi durdurmaları talimatı verdi. Hükümet, yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışırken, uygulamalar üzerinden erişimi de kısıtladı. Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

22.02.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Nijerya hükümeti, kripto para borsalarına erişim engeli getirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya İletişim Başkanlığı, telekomünikasyon şirketlerine tüm kripto borsa sitelerine erişimi durdurmaları talimatı verdi.

Yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışan hükümet, uygulamalar üzerinden erişimi de kısıtladı.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yerel para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya Hükümeti Kripto Para Borsalarına Erişimi Engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya Hükümeti Kripto Para Borsalarına Erişimi Engelledi - Son Dakika
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