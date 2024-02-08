Nijerya İşçi Konfederasyonu ve Ticaret Birliği Kongresi, Hükümete 14 Günlük Ultimatom Verdi

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Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı çözüm bulması için hükümete 14 günlük ültimatom verdi.

NLC ve TUC tarafından yapılan ortak açıklamada, sendikaların ülkede artan hayat pahalılığına karşı hükümetin sessiz kalmasından endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki ekonomik sorunların çözümüne yönelik 2 Ekim 2023'te NLC ve TUC'un hükümetle 16 maddelik anlaşmaya vardığı ancak hiçbir adım atılmadığı kaydedildi.

Hükümetin 14 günde artan hayat pahalılığına karşı çözüm bulmadığı takdirde ülke çapında grev başlatacakları aktarılan açıklamada, "Açlık, milyonlarca Nijeryalıyı perişan ederken, işçilerin satın alma gücü önemli ölçüde erozyona uğradı. Nijeryalılar bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini ve yarının ne getireceğini merak ediyor. Buna sessiz kalamayız." ifadesi kullanıldı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Akaryakıtın litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken; enflasyon, enerji fiyatları öncülüğünde yükselişe geçmişti.

Nijerya işçi sendikaları, artan hayat pahalılığına karşı 3 Ekim 2023'ten itibaren ülke genelinde süresiz greve gideceklerini açıklamıştı ancak hükümetle yaptıkları anlaşmalar nedeniyle grevden vazgeçmişti.