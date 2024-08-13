Nijerya, M Çiçeği Hastalığına Karşı Önlemleri Artırıyor - Son Dakika
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Nijerya, M Çiçeği Hastalığına Karşı Önlemleri Artırıyor

Nijerya yönetimi, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği hastalığına karşı önlemleri artırıyor. Uluslararası yolcular için sağlık beyanı formu hazırlanırken, virüsün bulaşma nedenleri ve belirtileri hakkında bilgilendirme yapıldı.

13.08.2024 17:23
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Nijerya yönetiminin, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (mpox) hastalığına karşı önlemleri artırdığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, M çiçeği hastalığının Afrika ülkelerinde hızla yayıldığı belirtilerek, halkın hastalık nedeniyle uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün yayılmaması için bazı önlemler alındığı bildirildi.

M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlandığı aktarılan açıklamada, ülkeye giriş yapacak her yolcunun sağlık beyanı formunu doldurmak zorunda olduğu ifade edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor.

Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

Kaynak: AA

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