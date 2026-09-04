Nijerya, Nijer'deki darbe girişimini desteklediği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Nijerya, Nijer'deki darbe girişimini desteklediği iddialarını yalanladı

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Nijerya hükümeti, Nijer'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan başarısız darbe girişimini desteklediği yönündeki iddiaları reddetti. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enikanolaiye, bu iddiaların asılsız olduğunu ve ülkesinin anayasal düzen ile demokrasiye bağlı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Nijerya hükümeti, Nijer'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan başarısız darbe girişimini desteklediği yönündeki iddiaları reddetti.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Büyükelçi Sola Enikanolaiye, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayılan söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Nijerya'nın askeri darbelere veya herhangi bir anayasa dışı yönetim değişikliğine hiçbir zaman destek vermediğini vurgulayan Enikanolaiye, ülkesinin Batı Afrika ve Sahel bölgesinde anayasal düzen, demokrasi ve istikrarın korunmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Enikanolaiye, Nijer'deki gelişmelerle ilgili Nijerya'nın tutumunun 30 Ağustos'ta yayımlanan açıklamada ortaya konulduğunu, ülkesinin komşu ülkede barışçıl, kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde istikrarın ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini istediğini kaydetti.

Nijerya'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) üyesi olduğunu hatırlatan Enikanolaiye, ülkesinin hiçbir ülkede, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, yasa dışı veya anayasa dışı yönetim değişikliğini desteklemeyeceğini vurguladı.

Enikanolaiye, sosyal medyada dolaşıma sokulan video ve paylaşımların dikkate alınmaması çağrısında bulunarak, Nijerya'nın ECOWAS, Afrika Birliği ve uluslararası toplumla işbirliği içinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bölgesel istikrarı desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Niamey'deki askeri kalkışma

Nijer'in başkent Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'ndaki 101 Nolu Hava Üssü ve başkentin bazı stratejik noktalarında silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu.

Nijer Savunma Bakanlığı, askeri kurallara uymayan bir grup askerin 101 Nolu Hava Üssü'ndeki bazı askerleri alıkoymaya çalıştığını ve başkentin bazı stratejik noktalarına ateş açtığını açıklamıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri kalkışmanın bastırıldığı ve hedef alınan noktaların kontrolünün yeniden sağlandığı bildirilmişti.

Olaylarda 3'ü Cumhurbaşkanlığı Muhafızı olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Ağustos, Nijerya, Güncel, Nijer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Nijer'deki darbe girişimini desteklediği iddialarını yalanladı - Son Dakika

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