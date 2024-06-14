Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta süren şiddetli sağanağın yol açtığı seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu. Lagos'un Eti-Osa bölgesinde onlarca evin su altında kaldığı bildirildi. Pazar yeri, okullar, hastaneler, dini merkezler ve polis karakolunun da su altında kaldığı ifade edildi. Nijerya hükümeti, 2022'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

14.06.2024 15:47
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Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta süren şiddetli sağanağın yol açtığı seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Lagos'un Eti-Osa bölgesinde seller yüzünden onlarca evin su altında kaldığı bildirildi.

İki binden fazla kişinin yerinden olduğu kaydedilen açıklamada, pazar yeri, okullar, hastaneler, dini merkezler ve polis karakolunun da su altında kaldığı ifade edildi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, 2022'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Nijerya, Lagos, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın en kalabalık şehri Lagos'ta seller sebebiyle 2 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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