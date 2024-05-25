Nijerya\'nın eski Ankara Büyükelçisi: Afrika ülkeleri Türkiye\'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor

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Nijerya'nın eski Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba, Nijerya da dahil olmak üzere pek çok Afrika ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin eşit ortaklık temelinde olduğuna inandığını belirterek, "Türkiye'nin Afrika'dan bir şey çalmaya çalıştığına dair hiçbir belirti yok. Afrika ülkeleri, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor." dedi.

Türkiye'de 2021-2023 yıllarında görev yapan Abba, Türkiye-Afrika ilişkileri konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Abba, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, kültürel benzerlikler ve yakınlık üzerine kurulu olduğunu, bu yüzden ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini aktararak, 2008'de Türkiye'deki diplomatik misyon sayısının çok az olduğunu ancak 2023'e kadar yaklaşık 39 Afrika ülkesinin Türkiye'de misyon açtığını söyledi.

Nijerya da dahil olmak üzere pek çok Afrika ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin eşit ortaklık temelinde olduğuna inandığını ifade eden Abba, "Türkiye'nin Afrika'dan bir şey çalmaya çalıştığına dair hiçbir belirti yok. Afrika ülkeleri, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor." diye konuştu.

"Türkiye ve Afrika birbirlerini güvenilir ve kalkınma ortağı olarak görüyor"

Abba, Türkiye'nin Afrika'yı, Afrika'nın da Türkiye'yi güvenilir ve kalkınma ortağı olarak gördüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin 2008'de Afrika Birliği tarafından görevlendirildiğine dikkati çeken Abba, o tarihten bu yana Türkiye'nin Afrika Birliğine mali katkıda bulunduğunu kaydetti. Abba, Türk hükümetinin Afrika ülkelerindeki farklı kurumlara eğitim ve yüzlerce Afrikalı öğrenciye de eğitim bursu verdiğini anlattı.

Türkiye'nin OECD standartlarına göre gelişmiş bir ekonomi olduğunu kaydeden Abba, "Türkiye, ekonomisinin gücü, teknoloji ve tarımsal uzmanlık açısından, birçok Afrika ülkesinin ulusal ilerlemesi için fırsatlara sahip. Afrika ülkeleri, Türkiye'yi kendisinden bir şeyler öğrenebilecekleri güvenilir bir ortak olarak görüyor." şeklinde konuştu.

Abba, Afrika ülkelerinin de Türkiye'yi iş yapabilecekleri bir ülke olarak görmeye başladıklarını, çünkü Türkiye'nin herhangi bir Afrika ülkesini sömürgeleştirme gibi bir geçmişinin olmadığını vurguladı.

"BM yönetim sistemi yeniden yapılandırılmalı"

Abba, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin çok güçlü olduğunu ve ilişkilerin ülkesinin bağımsızlığını kazandığı 1960 yılına dayandığını belirtti.

İsmail Yusuf Abba, iki ülkenin karşılıklı koruma ve yatırım anlaşması başta olmak üzere ticaret ve yatırımları arttırmaya yönelik çeşitli anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.

Nijerya ve Türkiye'nin küresel meselelerde aynı görüşleri de paylaştığının altını çizen Abba, "Örneğin her iki ülke de dünyanın diğer bölgelerinin Birleşmiş Milletlerin (BM) karar alma sürecinde daha fazla söz sahibi olabilmesi için BM bünyesindeki yönetim sisteminin daha kapsayıcı olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyor." dedi.

Abba, bugün 2 ülke arasındaki ticaretin, muazzam potansiyele yakın olmadığını ancak her iki tarafın da ticaret ve yatırımı artırmaya yönelik engelleri kaldırmak için sürekli çalıştığını aktardı.

Büyükelçi Abba, gelecek 5 yıl içinde Nijerya ve Türkiye liderlerinin arzusu doğrultusunda ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşmasını umduklarını kaydetti.