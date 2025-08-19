Nijerya'nın Gıda İthalatı Yılda 10 Milyar Dolar - Son Dakika
Nijerya'nın Gıda İthalatı Yılda 10 Milyar Dolar

19.08.2025 18:39
Nijerya, gıda ithalatına yılda 10 milyar dolar harcıyor, tarımda dönüşüm şart diyor Bakan Kyari.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, ülkesinin her yıl gıda ithalatına 10 milyar dolar harcadığını bildirdi.

Bakan Kyari, Lagos'ta düzenlenen 2025 Tarım ve İhracat Fuarı'nda yaptığı konuşmada, gıda ithalatındaki artışa dikkati çekti.

Nijerya'nın her yıl gıda ithalatına 10 milyar dolar harcadığını kaydeden Kyari, tarımın ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 35'ini oluşturduğunu ve aynı oranda istihdam sağladığını belirtti.

Kyari, 85 milyon hektar ekilebilir arazi ve genç nüfusa rağmen Nijerya'nın tarımsal ihracat payının yüzde 0,5'in altında kaldığını ve gelirinin 400 milyon doları aşmadığını söyledi.

Nijerya'nın gıda egemenliğine ulaşmasının, hükümetin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Kyari, "Nijerya yalnızca kendi kendini doyurmakla kalmamalı, bunu ithalata aşırı bağımlı olmadan, kendi şartlarıyla yapmalıdır." dedi.

Kyari, tarımda finansman, katma değerli üretim ve altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Petrol gelirlerine bağımlılıktan gıda ve ihracat gelirlerinde dayanıklılığa, ham madde ihracatından katma değerli tarımsal işletmelere, parçalı çiftçi kredilerinden ciddi sermaye çeken yapılandırılmış finansman sistemlerine geçiş yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Nijerya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

