Nijerya Ondo'da helikopterin düştüğü bildirildi, polis soruşturma başlattı

Nijerya Ondo'da helikopterin düştüğü bildirildi, polis soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. Polis, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını, helikopterde kaç kişi olduğu ile ölü yaralı bilgisinin paylaşılmadığını belirtti.
Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Ondo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Jimoh Abayomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Igbokoda kentinde bir helikopterin düştüğünü belirtti.
Abayomi, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Helikopterde kaç kişinin bulunduğu, kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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