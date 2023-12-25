Nijerya Ordusu 14 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusunun, Kaduna ve Niger eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna ve Niger eyaletlerinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Yahaya, operasyonlarda 14 teröristin öldürüldüğünü, rehin alınan 13 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Teröristlere ait mühimmatın da ele geçirildiğini kaydeden Yahaya, operasyonların eyaletleri teröristler ve suç unsurlarından arındırmak amacıyla düzenlendiğini bildirdi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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