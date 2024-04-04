Nijerya Ordusu, 3 Ayda 2 Bin 352 Teröristi Öldürdü

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Nijerya ordusu, ülkenin farklı bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 3 ayda 2 bin 352 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ocak-mart döneminde ordunun ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyeleri, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a karşı operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Buba, operasyonlarda aralarında ISWAP'ın 2 elebaşının da bulunduğu 2 bin 352 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 1241 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, 2 bin 308 terörist ve silahlı çete üyesinin de yakalandığını ifade etti.

Nijerya'da son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP da saldırılar düzenliyor.