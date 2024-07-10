Nijerya Ordusu Borno'da 2,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu Borno'da 2,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda Boko Haram'a götürülmek üzere saklanan 2,5 ton uyuşturucu ele geçirdi. Terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve ülkenin sınır komşularında da saldırılar gerçekleştirdi.

10.07.2024 18:05
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Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda 2,5 ton uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumundan (NDLEA) yapılan açıklamada, ordunun, aldığı istihbarat üzerine Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Boko Haram'a götürmek üzere bir depoda saklanan 2,5 ton ağırlığında 163 poşet uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya Ordusu Borno'da 2,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya Ordusu Borno'da 2,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi - Son Dakika
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