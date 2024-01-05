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Nijerya Ordusu, ISWAP Terör Örgütüne Karşı Hava Operasyonu Düzenledi - Son Dakika
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Nijerya Ordusu, ISWAP Terör Örgütüne Karşı Hava Operasyonu Düzenledi

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonunda onlarca teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda ISWAP'ın elebaşı Ba'a Shuwa da dahil olmak üzere birçok terörist öldürüldü.

Nijerya Ordusu, ISWAP Terör Örgütüne Karşı Hava Operasyonu Düzenledi
05.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:34
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Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonunda onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.

Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Kwatan Dilla bölgesinde ISWAP'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonda aralarında ISWAP'ın elebaşı Ba'a Shuwa'nın da bulunduğu onlarca teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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Batı Afrika, Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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