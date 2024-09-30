Nijerya Ordusundan Rehine Kurtarma Operasyonu

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Nijerya ordusunun, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 rehineyi çetelerin elinden kurtardığı bildirildi.

Nijerya ordusunun sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ordunun, ülke genelinde çete üyelerine operasyon düzenlediği belirtildi.

???????Açıklamada, operasyonlarda 8 çete üyesinin öldürüldüğü, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 rehinenin kurtarıldığı ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.???????

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.