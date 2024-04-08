Nijerya Polisi 100'den Fazla Kişiyi Fidye İçin Kaçıranları Kurtardı

Nijerya polisi, geçen ay Katsina eyaletinde düzenlediği operasyonlarda fidye için kaçırılan 100'den fazla kişinin kurtardığını bildirdi.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yaptığı açıklamada, polisin 1-31 Mart'ta eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Aliyu, operasyonlarda fidye için kaçırılan 100'den fazla kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonlarda 5 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Aliyu, 64 silahlı çete üyesinin de yakalandığını ifade etti.
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
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