Nijerya Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Savunma Bakanı Musa, Türkiye ile ilişkilerin harika olduğunu ve işbirliğini vurguladı.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa, Türkiye ile ilişkilerin "harika" olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birlikte çalışarak elde etmek istediğimiz çok deneyimi var." dedi.

Musa, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Nijerya ilişkilerini değerlendiren Musa, "Siyasi ve ekonomik açıdan (ilişkiler) harika. Nijerya ve Türkiye, 1960'tan bu yana çok yol katetti. Türkiye, Nijerya'nın ailesi gibi." ifadelerini kullandı.

Musa, Türkiye ile Nijerya'nın birçok ortak noktasının bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin birlikte çalışarak elde etmek istediğimiz çok deneyimi var." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü ve savunma alanında ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldıklarını anlatan Musa, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye ile imzalanan anlaşmalara ve savunma alanındaki işbirliklerine ilişkin, "Söylediğim gibi, Türkiye, askeri teçhizat üretiminde büyük ölçüde gelişti ve Nijerya hala gelişmekte." diyen Musa, bu ürünlerin bazılarını ortak üretmek için işbirliği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 17 yıldır "asimetrik savaşla" mücadele ettiklerini ve Türkiye'nin 40 yıllık deneyiminin bulunduğunu dile getiren Musa, bu nedenle Türkiye ile birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

Musa, askeri eğitim, üretim ve savunma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi konularda Türkiye ile işbirliği yaptıklarına dikkati çekerek, "Türkiye, özel kuvvetler için bize 200 kontenjan tahsis edilmesini onayladı. Bundan dolayı döndüğümüzde onları eğitim için Türkiye'ye göndereceğiz." dedi.

"Tüm dünyada barış olması için barış seven diğer ülkelerle çalışacağız"

Musa, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Orta Doğu'daki gerilime ilişkin, "Barış, her şeyden iyidir. Savaş, kimseye iyi gelmez. Tüm dünyada barış olması için barış seven diğer ülkelerle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Savaşların, insan yaşamını ve ekonomiyi olumsuz etkilediğinin altını çizen Musa, bu konuda birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

ADF'ye katılım, ülkelerin Türkiye'ye güvenini gösteriyor

Antalya'ya ilk kez geldiğini ve ADF'nin 5. kez toplandığını söyleyen Musa, "150 ülkeden 5 bini aşkın delege burada. Bu, insanların Türkiye'ye ve yaptıklarına güvenini gösteriyor." dedi.

Musa, Türkiye'nin, ABD/İsrail-İran savaşı ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için attığı adımları gördüklerini belirterek, "Türkiye, çok yol katetti ve onlarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" kitabı da Bakan Musa'ya hediye edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Etkinlik, Türkiye, Nijerya, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:31:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.