Nijerya, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcıyor - Son Dakika
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Nijerya, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcıyor

Nijerya, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcıyor

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı belirtildi. Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, hükümetin desteği ve rafinerilerin yenilenmesiyle birlikte ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son vereceğini açıkladı.

25.05.2024 17:21
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu.

Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcıyor - Son Dakika

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