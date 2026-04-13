Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

13.04.2026 08:18  Güncelleme: 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde motosikletli silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, yerel yönetim tarafından masum vatandaşlara yönelik anlamsız bir şiddet eylemi olarak kınandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi. Zamfara Eyaleti Enformasyon ve Kültür Komiseri Mahmud Dantawasa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, motosikletli kişilerin Bunkasau köyüne silahlı saldırı düzenlediklerini belirtti.

Dantawasa, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

"MASUM VATANDAŞLARA YÖNELİK ANLAMSIZ ŞİDDET EYLEMİ"

Zamfara Valisi Dauda Lawal, saldırıyı kınayarak, bunu masum vatandaşlara yönelik anlamsız şiddet eylemi olarak nitelendirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Şiddet, Masum, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın gözü bu seçimde Milyonlar sandık başına gitti Dünyanın gözü bu seçimde! Milyonlar sandık başına gitti
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi... Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

08:33
Tepkiler çığ gibiydi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibiydi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
08:21
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi
08:14
Jandarmadan şok baskın Doktor ve eczacılar tutuklandı
Jandarmadan şok baskın! Doktor ve eczacılar tutuklandı
07:59
ABD istihbaratı: Çin, İran’a hava savunma sistemleri gönderecek
ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 08:51:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.