Nijerya\'da Lassa ateşi ölümleri 214\'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), ülkede etkisini sürdüren Lassa ateşi salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, salgının ülkenin 23 eyaletine bağlı 109 yerel yönetim bölgesine yayıldığı belirtilirken, ocak ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 214'e ulaştığı bildirildi.

ÖLÜM ORANI ARTIŞ GÖSTERDİ

Yetkililer, Lassa ateşine bağlı ölüm oranlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18,9 olarak kaydedilen vaka ölüm oranının bu yıl yüzde 25'e yükseldiği belirtilirken, salgının özellikle Ondo, Bauchi, Taraba, Edo ve Benue eyaletlerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Doğrulanan vakaların yüzde 84'ünün bu beş eyalette görüldüğü kaydedildi.

EN ÇOK GENÇ YETİŞKİNLER ETKİLENİYOR

NCDC verilerine göre hastalıktan en fazla 21-30 yaş grubundaki kişiler etkileniyor. Vakaların yaş aralığının 1 ile 93 arasında değiştiği, ortanca yaşın ise 30 olduğu açıklandı. Geçen yıl ülkede Lassa ateşi nedeniyle 190 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

FARELERDEN BULAŞIYOR

Batı Afrika'da yaygın olarak görülen Lassa ateşi, enfekte farelerin dışkısı veya idrarıyla temas sonucu insanlara bulaşıyor. Hastalık daha sonra insandan insana da geçebiliyor.

Yüksek ateş, halsizlik ve kanamaya yol açabilen virüs, ağır vakalarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yetkililer, vatandaşları fare ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyarırken, salgına karşı alınan önlemlerin artırıldığını duyurdu.