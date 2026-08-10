Nijnekamsk'ta İHA Saldırısı: 13 Ölü, 7'si Özbek - Son Dakika
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Nijnekamsk'ta İHA Saldırısı: 13 Ölü, 7'si Özbek

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Tataristan'daki İHA saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 7'si Özbekistan vatandaşı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrine bugün düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybeden 13 kişiden 7'sinin Özbekistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Özbekistan'ın Kazan Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Nijnekamsk'taki sanayi ve altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarında Özbekistan vatandaşlarının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden 13 kişiden 7'sinin Özbekistan vatandaşı olduğu kaydedilerek, vefat edenlerin aileleri ve yakınlarına taziye dilekleri iletildi.

Başkonsolosluğun olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, olayın ayrıntılarının netleştirilmesi amacıyla yerel yetkili kurumlar ve soruşturma makamlarıyla temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, adli tıp incelemeleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye nakledilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı.

Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada Nijnekamsk'taki sanayi ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40'a yakın kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Özbekistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijnekamsk'ta İHA Saldırısı: 13 Ölü, 7'si Özbek - Son Dakika

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