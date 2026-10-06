Nikahı bu hafta olan Tilki, Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü - Son Dakika
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Nikahı bu hafta olan Tilki, Gaziantep'te silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

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Nikahı bu hafta olan Tilki, Gaziantep\'te silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), hastanede hayatını kaybetti. Bu hafta nikahı olan ve 40'tan fazla suç kaydı bulunduğu öğrenilen Tilki için polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

GAZİANTEP'te park halindeki aracında otururken silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tilki'nin bu hafta nikahının olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki'nin 40'tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
GaziantepŞahinbeyGüvenlik3. SayfaGüncelPolisOlaySuçSon Dakika

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