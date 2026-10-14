Nikaragua'da ABD büyükelçi adayı reddedildi, maslahatgüzar Washington'a çağrıldı - Son Dakika
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Nikaragua'da ABD büyükelçi adayı reddedildi, maslahatgüzar Washington'a çağrıldı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Nikaragua büyükelçisi adayı Natasha Franceschi'nin reddi üzerine maslahatgüzar Elias Baumann'ı Washington'a çağırdı. Nikaragualı yetkililerin diyaloğa isteksiz olduğunu savunurken geri çağırmanın kritik istişareler için yapıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua büyükelçiliğine aday gösterdiği kişinin kabul edilmemesi üzerine Nikaragua'daki maslahatgüzarı Elias Baumann'ı geri çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Nikaragua Büyükelçisi olması için aday gösterilen Natasha Franceschi'nin Nikaragualı yetkililerce reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Nikaragualı yetkililerin "verimli diplomatik diyaloğa girmeye tamamen isteksiz olduklarını gösterdiği" ve "karşılıklı saygı söylemlerinin ikiyüzlü olduğu" savunuldu.

Nikaragua tarafının bu adımı üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimat verdiği ifade edilen açıklamada, maslahatgüzar Baumann'ın "kritik istişareler" için başkent Washington'a geri çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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