Nikaragua İtalya ile İlişkileri Kesiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 1978'deki eski İtalya Başbakanı Aldo Moro cinayeti hükümlülerinden İtalyan Alessio Casimirri'yi iade etmeyen Nikaragua'yı eleştirmesinin ardından, Orta Amerika ülkesi, Roma ile diplomatik ilişkileri kesme niyetinde olduğunu bildirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de dün Avrupa Halk Partisi'nin (PPE) 50. yılı dolayısıyla düzenlenen Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden temsilcilerin olduğu Libertas Forumu'na katılan Tajani'nin buradaki bir açıklaması, Nikaragua'nın sert tepki göstermesine yol açtı.

Tajani'nin dün "Nikaragua gibi aşırılıkçı hükümetlerin vizyonuyla hiçbir ortak noktamız yok. Nikaragua, İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Alessio Casimirri gibi Kızıl Tugaylar'ın tehlikeli teröristlerini halen barındırıyor." ifadelerini kullanması üzerine, İtalyan Corriere della Sera gazetesinde Nikaragua'nın İtalya ile diplomatik ilişkileri kesmek istediğine dair bir haber çıktı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada da Bakan Tajani'nin, "İtalya, Casimirri'nin suçlu bulunmasından dolayı İtalyan adaleti önünde hesap vermesini talep etmeyi sürdürecektir. Bu talep daha önce Avrupa Parlamentosu'nun bir kararıyla da dile getirilmişti. İtalya, terör mağdurlarının hatırasına ve adalet ilkelerine saygı çerçevesinde bu talebini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın bu açıklamasında, Tajani'nin Casimirri'nin iadesine ilişkin Nikaragua'ya yaptığı son girişime yanıt olarak, Nikaragua hükümetinin, İtalya Hükümeti'ne diplomatik ilişkileri kesme niyetinde olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Corriere della Sera'nın bir diğer haberinde, Moro'nun Fani Caddesi'nde kaçırılmasında yer alması başta olmak üzere hakkında 6 müebbet hapis cezası bulunan Kızıl Tugaylar mensubu Alessio Casimirri'nin 1980'lerde İtalya'dan yurt dışına kaçtığı, sırasıyla Libya ve Küba üstünden Nikaragua'ya geçtiği ve de 1983'ten bu yana Managua'da koruma altında yaşadığı belirtildi.

Aldo Moro cinayeti

İtalya'da 1963-1968 ile 1974-1976 tarihleri arasında iki kez başbakanlık koltuğuna oturan dönemin Hristiyan Demokrat Partisi lideri Aldo Moro, 16 Mart 1978'de başkent Roma'daki Fani Caddesi'nde sabah saatlerinde kurulan bir pusu ile dönemin aşırı solcu militan örgütü Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı.

Kızıl Tugaylar, Moro karşılığında hapishanedeki bazı militanlarının serbest bırakılmasını istemiş, ancak dönemin hükümetiyle yürütülen görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.

Moro, kaçırıldıktan 55 gün sonra kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

Moro'nun naaşı 9 Mayıs 1978'te, kendisi kaçırılmadan önce tarihi ortaklık hükümetinde buluşturmaya çalıştığı Hristiyan Demokrat ile İtalya Komünist partilerinin genel merkezlerinin bulunduğu Roma'daki Caetani Caddesi'nde iki genel merkez arasına park etmiş bir otomobilin bagajında bulunmuştu.

Aldo Moro'nun naaşının bulunduğu yer, taşıdığı anlam itibarıyla o dönem en çok irdelenen konulardan olmuştu.