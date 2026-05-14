Nikolayevka Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nikolayevka Kontrol Altına Alındı

14.05.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Donetsk'teki Nikolayevka'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri havaalanları ve askeri savunma alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikolayevka Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:03:13. #7.13#
SON DAKİKA: Nikolayevka Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.