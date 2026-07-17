Niksar ADEM Yeni Binasıyla Hizmete Girdi - Son Dakika
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Niksar ADEM Yeni Binasıyla Hizmete Girdi

17.07.2026 16:10
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Niksar Aile Destek Merkezi, yeni binasında kadınlara mesleki eğitim ve destek sunacak.

Niksar Aile Destek Merkezinin (ADEM), yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

Kaymakam Kadir Perçi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Danişmend Gazi Anadolu Lisesi ek binasında hizmet verecek merkezin açılışında yaptığı konuşmada, önceki hizmet binasının ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığını, merkezin faaliyetlerini daha verimli sürdürebileceği yeni bir binaya taşınmasının uzun süredir planlandığını söyledi.

Aile destek merkezlerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlayan önemli projeler yürüttüğünü anlatan Perçi, kursiyerlere mesleki eğitimlerin yanı sıra üretim yapma ve gelir elde etme imkanı sunulduğunu belirtti.

Proje kapsamında kurslarda kullanılacak malzemelerin temin edildiğini aktaran Perçi, kadınların ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlayabildiğini, çocuk sahibi kursiyerlerin eğitimlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla çocuk bakımına yönelik destek de sunulduğunu kaydetti.

Yeni hizmet binasının hazırlanmasına katkı sağlayan Milli Eğitim teşkilatına, destek veren kurumlara, sponsorlara ve bugüne kadar ADEM'e ev sahipliği yapan Niksar Belediyesine teşekkür eden Perçi, merkezin yeni yerinde daha kapsamlı hizmetler sunacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının hazırlanmasına katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri verildi.

İlçe Müftüsü İlhami Şahin'in yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, ADEM Koordinatörü Aslı Akman ile davetliler ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niksar ADEM Yeni Binasıyla Hizmete Girdi - Son Dakika

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