Niksar'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

TOKAT'ın Niksar ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat 'ın yanı sıra Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas illerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Tokat ve ilçelerinin yanı sıra Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas illerinden de hissedildi. Merkez üssü Niksar'da depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun" denildi.

1942 YILINDA BÖLGEDE BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

Deprem uzmanları Tokat'ın, içerisinden fay hattı geçen 24 ilden biri olduğu bilgilini paylaştı. Bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan uzmanlar, bu depremin ana fay hattı üzerindeki kollarından birinde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar meydana getirebileceğini ifade eden uzmanlar, ayrıca devam edeceği beklenen artçı depremler nedeniyle özellikle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

NİKSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.