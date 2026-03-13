Niksar'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Niksar'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

13.03.2026 05:37
Bakan Kurum, Niksar'daki depremin ardından olumsuzluk olmadığını ve hasar tespit çalışmaları yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat Niksar'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA

