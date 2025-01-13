Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Güvenli köyü Üst Mahallesi'nde Nazif Yurdaer'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samanlık yangını Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Niksar'da Samanlık Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?