Niksar\'da Sel Riskine Karşı Çalışmalar

Tokat'ın Niksar ilçesinde kuvvetli yağışların ardından sel ve taşkın riskine karşı gece boyunca saha çalışması yürütüldü.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Arpaören, Aydoymuş ve Yarbaşı köyleri, Yazıcık kasabası ve İçtaş HES ile Fatlı Köprüsü bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar takip eden Perçi, bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.