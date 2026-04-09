Niksar\'da Tabela İyileştirme Çalışması

Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli-Mahmudiye köy yolunda trafik kazalarının önlenmesine yönelik tabela iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, özellikle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yol üzerindeki eskiyen, zarar gören ve eksik olduğu tespit edilen trafik işaret ve uyarı levhalarıyla ilgili çalışma yapıldı.

Tokat İl Özel İdaresi Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, güzergahta trafik güvenliğini artırmaya yönelik tabela iyileştirmeleri tamamlandı.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.