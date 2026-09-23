Niksar'daki projeler Kaymakamlıkta AK Parti Tokat Milletvekili Arslan'a sunuldu - Son Dakika
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Niksar'daki projeler Kaymakamlıkta AK Parti Tokat Milletvekili Arslan'a sunuldu

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AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Niksar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kadir Perçi'nin verdiği sunumda tarihi miras, restorasyon, turizm, kamu yatırımları ve sosyal projeler ele alındı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Niksar Kaymakamlığını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi tarafından karşılanan Arslan'a ilçede yürütülen çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında sunum yapıldı.

Sunumda, Niksar'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra restorasyon ve çevre düzenleme projeleri, turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, kamu yatırımları, altyapı ve sosyal projeler ele alındı.

İlçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak proje başlıklarının da değerlendirildiği görüşmede, devam eden yatırımların mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Arslan, Niksar'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelin değerlendirilmesine yönelik projelerin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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