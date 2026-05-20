Niksar Kaymakamı\'ndan yurt ve aile destek merkezi incelemesi

Niksar kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı devam eden 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu inşaatı ile Aile Destek Merkezine tahsis edilen yeni hizmet binasında incelemede bulundu.

Perçi, yapımı süren 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu inşaat alanını ziyaret ederek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İnşaat sahasında incelemelerde bulunan Perçi, yurt projesinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Daha sonra Aile Destek Merkezine tahsis edilen yeni hizmet binasına giden Perçi, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını inceledi.

Yeni hizmet binasında vatandaşlara daha modern ve konforlu bir ortamda hizmet sunulmasının hedeflendiği ifade eden Perçi, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti.