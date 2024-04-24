Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan\'da Bursalı çocuklara konser verdi

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Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bursalı çocuklara konser verdi.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş konser alanını doldurdu.

Sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuvar sundu.

Karaibrahimgil, sergilediği performansla müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.