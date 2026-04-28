Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir: Mahallelinin onayı yoksa iş yapmadık

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, basın toplantısında iki yıllık süreci değerlendirdi. Ortak akıl vurgusu yapan Özdemir, mahalle komitelerinin onayı olmadan iş yapmadıklarını belirtti. Ödeme sürelerini 3 aya düşürdüklerini, çalışan memnuniyetinde son 6 yılın en yüksek oranına ulaştıklarını ifade etti.

Sosyal belediyeciliği her alanda güçlendirdiklerini kaydeden Özdemir, kaynakları 64 mahallede eşit hizmet anlayışıyla kullandıklarını söyledi. Ayrıca, tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı vererek, daha adil ve dayanışmacı bir Nilüfer için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.