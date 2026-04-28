Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir: 'Kişiye değil, kurallara göre belediyecilik' - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir: 'Kişiye değil, kurallara göre belediyecilik'

28.04.2026 13:52
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, görev süresinin 2. yılında düzenlediği basın toplantısında, ilçede hayata geçirilen projeleri ve yönetim anlayışını anlattı.

Bursa’da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, görev süresinin 2’nci yılında ilçede hayata geçirilen projeleri basın toplantısında anlattı. Kentin yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, aidiyet ve güven hissiyle büyüdüğünü vurgulayan Özdemir, yönetim anlayışlarının temelini ‘kişiye değil, kurallara göre belediyecilik’ ilkesinin oluşturduğunu belirtti.

Toplantıya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Tanıtım filmi ve iki yıllık faaliyetlerin ardından sahneye çıkan Özdemir, hedeflerinin herkes için mutlu, huzurlu ve güvende hissettiği bir Nilüfer olduğunu söyledi.

Ortak akılla yönetim sözü verdiklerini hatırlatan Özdemir, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve mahalle komiteleriyle birlikte hareket ettiklerini anlattı. Bir mahallede yapılacak işler için mahalle komitelerinin onayını aldıklarını belirten Özdemir, “Mahalle komitemiz onay vermiyorsa o işi yapmıyoruz” dedi.

Mali yapıyı düzeltmeye odaklandıklarını söyleyen Özdemir, ödeme dengelerinin toparlandığını, gelirlerin yükseldiğini, giderlerin kontrol altına alındığını aktardı. Göreve geldiklerinde faturaların yaklaşık bir yıl sonra ödendiğini hatırlatan Özdemir, ortalama ödeme süresinin bugün 3 aya indiğini ifade etti.

Kurum içinde yapılan memnuniyet anketine değinen Özdemir, 2 bin 572 personelin katıldığı anketin son altı yılın en yüksek çalışan memnuniyetini gösterdiğini söyledi. “Biz Nilüfer Belediyesi’nin memurlarıyız. Paramız, Nilüfer halkınındır” diyen Özdemir, kaynakların adil bir şekilde harcanması gerektiğini vurguladı.

Sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı her alanda güçlendirdiklerini belirten Özdemir, vatandaşların eşit fırsatlara sahip olduğu, kadınların, gençlerin, çocukların ve dezavantajlı grupların güvende hissettiği bir Nilüfer için çalıştıklarını söyledi. Konuşmasını “Daha adil, daha eşit ve daha dayanışmacı bir Nilüfer için her geçen gün daha çok çalışacağız” sözleriyle tamamladı.

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir: 'Kişiye değil, kurallara göre belediyecilik' - Son Dakika

SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir: 'Kişiye değil, kurallara göre belediyecilik' - Son Dakika
