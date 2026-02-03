Nilüfer'de Berat Kandili'nde Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
Nilüfer'de Berat Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

03.02.2026 12:01  Güncelleme: 13:31
Nilüfer Belediyesi, Berat Kandili'nde geleneksel paylaşma geleneğini sürdürerek ilçede 15 noktada 7 bin 500 paket kandil simidi dağıttı. Yatsı namazı sonrasında vatandaşlar, cami çıkışlarında kurulan stantlarda kandil simidi alarak kutlandı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, Berat Kandili'nde paylaşma geleneğini sürdürdü. İlçe genelinde 15 farklı noktada yatsı namazı sonrasında vatandaşlara toplam 7 bin 500 paket kandil simidi ikram edildi.

Nilüfer Belediyesi, özel günlerde ve kandil gecelerinde vatandaşlarla bir araya gelme geleneğini Berat Kandili'nde de devam ettirdi. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen gecede, belediye ekipleri kentin dört bir yanında vatandaşların kandilini kutladı.

Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı gecede, yatsı namazının ardından cami çıkışlarında kutulan stantlarda vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Görükle, İrfaniye, Balkan, Hasanağa, Ahmet Yesevi, Balat, Doğanköy, Minareliçavuş, Yolçatı, Cumhuriyet, Ataevler, Konak, Beşevler, Çamlıca ve Gümüştepe mahallelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 7 bin 500 vatandaşa ikramda bulunuldu.

Camilerdeki dağıtımların yanı sıra belediye hizmet binalarında da kandil geleneği yaşatıldı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda, hem belediye personeline hem de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kaynak: ANKA

