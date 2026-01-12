Nilüfer Belediyesi, Kaçak Yapılarla Mücadeleyi Sürdürüyor - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi, Kaçak Yapılarla Mücadeleyi Sürdürüyor

12.01.2026 16:04  Güncelleme: 17:25
Nilüfer Belediyesi, Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde toplam 2 bin 600 metrekare alana yayılmış üç kaçak yapıyı yıktı. Ekipler, yıkım işlemleri sırasında güvenlik önlemleri alarak süreci başarıyla tamamladı.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, hem rutin saha denetimlerinde tespit ettikleri hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda belirledikleri kaçak yapıları, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından birer birer ortadan kaldırıyor.

Çalışmalar kapsamında ekiplerin son durağı Ürünlü ve Yaylacık mahalleleri oldu. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda ilk olarak Ürünlü Mahallesi'nde işlem yapıldı. Burada imalathane olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bin metrekarelik kaçak yapı yıkıldı. Ardından Yaylacık Mahallesi'ne geçen ekipler, iki ayrı noktada daha çalışma yürüttü. Ekipler, bu mahallede de biri bin metrekare, diğeri ise 600 metrekare büyüklüğündeki iki yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Gün boyu süren çalışmalarda toplam üç yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri sırasında polis ve Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Zaman zaman yapı sahiplerinin engelleme girişimleri yaşansa da ekipler süreci kararlılıkla yönetti. Yıkım çalışmaları, binaların içinde bulunan malzemelere zarar verilmeden güvenli bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

19:01
18:43
18:24
17:46
17:29
16:40
