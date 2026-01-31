Nilüfer'de Yarıyıl Coşkusu Sona Erdi - Son Dakika
Nilüfer'de Yarıyıl Coşkusu Sona Erdi

31.01.2026 11:48  Güncelleme: 13:26
Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli atölye ve etkinlikler düzenledi. Kodlama, yapay zeka, modelleme gibi 47 çocuk bu etkinliklere katılım gösterdi. Ayrıca kütüphanelerde, sanat ve bilim atölyelerinde birçok çocuk eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi amacıyla hazırladığı sömestir etkinlikleri sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin, hazırladığı yarıyıl etkinlikleri tamamlandı. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu tatil boyunca birçok atölyeye ev sahipliği yaptı. Kodlama, yapay zeka ve modelleme atölyelerine katılan 47 çocuk geleceği tasarladı. "Çocuklar Depoda" sloganıyla yapılan, oyun, dans ve el becerilerini geliştirebilecekleri 4 atölyeye 70, 5 tasarım ve mimarlık atölyesine ise 72 çocuk katıldı. Çocuklar ayrıca kütüphaneler de yazarlarla buluştu, sevdikleri kitaplar üzerine sohbet etti. Ayrıca kelime türetme ve drama atölyeleriyle de bilgi dağarcıkları ve hayal güçleri genişledi. Kütüphanelerde yapılan 7 etkinliğe toplam 233 çocuk katıldı.

Kadın ve Çocuk Akademileri'nde de çocuklara yönelik farklı etkinlikler düzenlendi. Oyun, sanat, bilim atölyeleri ve akademik çalışmalar kapsamındaki 52 etkinliğe 578 çocuk katıldı. Nilüfer Belediyesi'nin Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi de çocukları ağırladı. El sanatları, müzik atölyeleri ve sosyal etkinliklerdeki 48 atölyeye 261 Nilüferli çocuk katılım sağladı. Müzelerde ise çocuklar hem bilim deneyleri yaptı hem farklı çalgılar tasarlama fırsatı buldu. Konak Kültürevi'nde gösterilen 4 filmin 28 gösterimini ise 3 bin 957 çocuk izledi.

Kaynak: ANKA

