Nilüfer Belediyesi Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediyesi Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

05.02.2026 14:59  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, yöneticilerine 'Neden Güvenli Yönetmeliyiz?' başlıklı eğitim programı düzenledi. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konuları, yasal yükümlülükler ve iş kazalarının önlenmesi üzerine bilgilendirme yapıldı.

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi, "Neden Güvenli Yönetmeliyiz?" başlıklı eğitim programıyla üst düzey yöneticilerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Nilüfer Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında "Neden Güvenli Yönetmeliyiz?" konulu bir kurum içi eğitim programı düzenledi. Nilüfer Barış Meclisi'nde gerçekleştirilen eğitime, Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. ?İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Hüdayi Taşçı tarafından verilen eğitimde; yasal yükümlülükler, finansal sorumluluklar ve işin vicdani boyutu ele alındı.

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda şans yoktur"

Doğru tedbirlerle iş kazalarının neredeyse tamamının önüne geçilebileceğine dikkat çeken Taşçı, "İş sağlığı ve güvenliği konusunda şans yoktur, hazır olmak vardır" dedi. Yöneticilerin İSG konusundaki tutumunun tüm çalışanları etkilediğini belirten Taşçı, insanların kurallara özdeşleşme, ceza veya ödül gibi motivasyonlarla uyduğunu ifade etti. Taşçı, "Eğer bizler kurallara titizlikle uyarsak, çalışanlar da bizi örnek alacaktır. Bu yüzden her adımımızda özenli olmalıyız" diye konuştu.

?Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaların da yer aldığı eğitim programında katılımcılara dikkat testi uygulandı. Eğitim sırasında mizansen uygulama da yapıldı. Katılımcıların rol aldığı senaryoda, olası bir kaza anında ve sonrasında yaşanabilecek durumlar uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.