Nilüfer Belediyesi Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi, "Neden Güvenli Yönetmeliyiz?" başlıklı eğitim programıyla üst düzey yöneticilerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Nilüfer Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında "Neden Güvenli Yönetmeliyiz?" konulu bir kurum içi eğitim programı düzenledi. Nilüfer Barış Meclisi'nde gerçekleştirilen eğitime, Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. ?İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Hüdayi Taşçı tarafından verilen eğitimde; yasal yükümlülükler, finansal sorumluluklar ve işin vicdani boyutu ele alındı.

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda şans yoktur"

Doğru tedbirlerle iş kazalarının neredeyse tamamının önüne geçilebileceğine dikkat çeken Taşçı, "İş sağlığı ve güvenliği konusunda şans yoktur, hazır olmak vardır" dedi. Yöneticilerin İSG konusundaki tutumunun tüm çalışanları etkilediğini belirten Taşçı, insanların kurallara özdeşleşme, ceza veya ödül gibi motivasyonlarla uyduğunu ifade etti. Taşçı, "Eğer bizler kurallara titizlikle uyarsak, çalışanlar da bizi örnek alacaktır. Bu yüzden her adımımızda özenli olmalıyız" diye konuştu.

?Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaların da yer aldığı eğitim programında katılımcılara dikkat testi uygulandı. Eğitim sırasında mizansen uygulama da yapıldı. Katılımcıların rol aldığı senaryoda, olası bir kaza anında ve sonrasında yaşanabilecek durumlar uygulamalı olarak gösterildi.