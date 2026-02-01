"Karşılaşmalar, Devinimler, İzler" Sergisi, Nilüfer'de Ziyarete Açıldı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin Konuk Sanatçı Programı kapsamında hayata geçirdiği "Karşılaşmalar, Devinimler, İzler" sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi'nin Eylül-Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Konuk Sanatçı Programı'nın çıktılarından oluşan "Karşılaşmalar, Devinimler, İzler" sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i temsilen Meclis Üyesi Gülver Deniz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, Bursa'da yaşayan sanatçıları merkeze alan bir açık atölye programının sonucu olarak ortaya çıktı.

Misi Sanatevi'nde üç ay boyunca konaklayan ve üretim süreçlerini burada geçiren sanatçılar Abdulkadir Çelik, Orçun Keskin, Hatice Eriş ve İnci Altansoy, serginin ana gövdesini oluşturdu. Program sürecinde Nalan Yırtmaç, Ekin Kano ve İlhan Sayın gibi deneyimli isimler de belirli periyotlarla Sanatevi'ne konuk olarak genç sanatçılarla bir araya geldi.

"Kentimizin kendi sanatçı potansiyelini yine kendi içinde yetiştirmeyi ve desteklemeyi amaç edindik"

Açılışta konuşan Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, Özdemir'in selamlarını ileterek, "Nilüfer Belediyesi olarak son yıllarda benimsediğimiz yönelim, uzun yıllar büyük merkezlere odaklanan sergi programlarını dönüştürmek üzerine kurulu. Bizler, kentimizin kendi sanatçı potansiyelini yine kendi içinde yetiştirmeyi ve desteklemeyi amaç edindik. Genç arkadaşlarımızın Misi'de geçirdiği bu verimli sürecin çıktılarını bugün burada görüyoruz. Doğayla canlılarla ve içinde bulundukları sosyal yaşamla kurdukları bağ çok kıymetli" dedi.

Gülver Deniz konuşmasında Konuk Sanatçı Programı'nın devam edeceği müjdesini de verdi. Programın yaz ayağının mayıs ve temmuz aylarında gerçekleştirileceğini belirten Deniz, genç ve yetenekli sanatçıları Misi Sanatevi'nde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek yeni başvurular için çağrıda bulundu.

Zamanın ve mekanın iç içe geçtiği, kolektif bir üretimin yansıması olan sergi, 15 Mart 2026 tarihine kadar Nazım Hikmet Kültürevi'nde ziyaret edilebilecek.