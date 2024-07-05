Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek - Son Dakika
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Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek

Bursa'daki Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin kimliği ve ölüm sebebi belirlenmek için DNA testi yapılacak. Cesedin, kayıp olarak bildirilen 68 yaşındaki O.B'ye ait olabileceği üzerinde duruluyor. Cesedin kimliği, savcılık talimatıyla yapılacak DNA testinin ardından belirlenecek.

05.07.2024 10:11
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Bursa'daki Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA testinin yapılacağı öğrenildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan ve Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesediniiin, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bozulmuş cesedin 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi'ne kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki O.B'ye ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Bursa adli Tıp Kurumu morguna gelen O.B'nin yakınlarının yaptığı teşhiste, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin, sağ bacak kısmındaki platinden dolayı O.B. olabileceği ifade edildi.

Cesedin kimliğinin, savcılık talimatıyla yapılacak DNA testinin ardından belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Çayı'nda bulunan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek - Son Dakika

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