Ningxia Shapotou\'da kum kontrolü Acem ceylanı sayısını istikrarlı biçimde artırdı

Ningxia Shapotou'da kum kontrolü Acem ceylanı sayısını istikrarlı biçimde artırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ningxia'daki Shapotou Doğa Koruma Alanı'nda kum kontrolü bitki örtüsünü ve yaban hayatı yaşam alanlarını iyileştirdi. İzleme çalışmaları, ikinci sınıf korumadaki Acem ceylanının bölgede birden fazla koloni oluşturduğunu ve popülasyonunun istikrarlı arttığını gösteriyor.
YİNCHUAN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei Shapotou Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda kararlılıkla sürdürülen kum kontrolü çalışmaları sonucunda son yıllarda bitki örtüsü belirgin şekilde artarken, yaban hayatı yaşam alanları da sürekli iyileşiyor.
İzleme çalışmaları, Çin'de ulusal ikinci sınıf koruma altındaki türler arasında yer alan Acem ceylanının bölgede birden fazla koloni oluşturduğunu ve popülasyonunun istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor.
Kaynak: Xinhua
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