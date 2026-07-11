NINOVA Gemisi Kurtarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 1 Mayıs'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 'NINOVA' isimli kuru yük gemisi, yürütülen çalışmaların ardından bugün kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Karasu sahilinde, geçen 1 Mayıs'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı, 80 metre uzunluğundaki 'NINOVA' isimli kuru yük gemisinin kurtarılması için hazırlanan plan doğrultusunda 7 Temmuz'da çalışma başlatıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde yürütülen çalışmalarda, gemideki bin 775 ton amonyum sülfat yükünün tahliyesi için 300 ton kapasiteli 'Bahri Reis-III' isimli nakliye gemisi yanaştırıldı. NINOVA'ya kurulan seyyar vinç yardımıyla birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarılan yükler, Karasu Limanı'na taşındı. Burada mobil vinçlerle TIR'lara yüklenen amonyum sülfat, güvenli alanlara sevk edildi.

Gemideki yükün tahliye edilmesinin ardından hafifleyen geminin kurtarılması için operasyon başlatıldı. 7 Temmuz sabahı başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar aralıksız süren teknik müdahalelerin ardından gemi, saplandığı zeminden çıkarılarak yeniden yüzdürüldü. Kontrollerin tamamlanmasının ardından NINOVA, Karadeniz açıklarına ilerledi.